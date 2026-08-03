من موكب "بني عامر".. وفاة 4 رواديد وإصابة 4 آخرين بحادث سير



أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بوفاة أربعة من قراء ورواديد موكب بني عامر، وإصابة أربعة آخرين، إثر حادث سير وقع أثناء عودتهم من أداء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).





واشار إلى أن المصابين نُقلوا لتلقي العلاج، فيما اتُخذت الإجراءات اللازمة بشأن الحادث. وقال المصدر لـ ، إن الحادث وقع على الرابط بين والبصرة، في منطقة حقل صبّة.واشار إلى أن المصابين نُقلوا لتلقي العلاج، فيما اتُخذت الإجراءات اللازمة بشأن الحادث.