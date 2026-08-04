نصف درجة الغليان تسيطر على 6 محافظات وبغداد تلامس الـ50 مئوية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحوا حارا على العموم مع بعض الغيوم في والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والشمالية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلا في بينما ترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية"، مبينة ان "طقس الخميس المقبل سيكون صحوا حارا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية للمنطقتين الوسطى والجنوبية الى أكثر من 30) كم/س( ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت ان "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون صحوا حارا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا حارا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية للمنطقتين الوسطى والجنوبية الى أكثر من 30) كم/س( ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".