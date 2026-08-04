محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غدا

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الأربعاء الموافق الخامس من اب الحالي".وأضافت ان "ذلك جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة".