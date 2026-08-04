مصرع 6 زائرين بحادث سير في الديوانية

وقال المصدر لـ ، ان "حادث سير حصل اليوم اثناء عودة زائرين من الزيارة الاربعينية بعد اصطدام العجلة التي كانت تقلهم بأحد أعمدة الكهرباء بين قضائي عفك وآل بدير بمحافظة ".وأضاف ان "ذلك أدى الى 6 زائرين".