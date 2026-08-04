هل تتجاوز الـ50 مئوية؟.. الانواء تتوقع بشان درجات الحرارة

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الطقس سيبقى صحواً ومشمساً في عموم مناطق البلاد، مع ظهور بعض الغيوم على فترات في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما أشارت إلى أن درجات الحرارة ستتراوح خلال الأيام المقبلة بين (48 – 50) درجة مئوية في أغلب المناطق الوسطى والجنوبية".وأضاف أن "الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً في عموم البلاد، مع تكاثر بعض الغيوم أحياناً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما تسود أجواء صيفية حارة، لكنها ليست شديدة الحرارة، خلال ساعات النهار، ولا سيما وقت الظهيرة، مع اعتدال نسبي للأجواء خلال ساعات الصباح الباكر والليل".وتابع أن "الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح بين (10 – 20) كم/ساعة، تنشط خلال ساعات الظهيرة في بعض مناطق الوسط والجنوب، مسببة تصاعداً لغبار خفيف، خاصة في المناطق الصحراوية والطرق الخارجية، فيما تميل إلى السكون في الأقسام الشرقية من المنطقتين الشمالية والجنوبية"، موضحا أن "الغبار المتوقع يعد محلياً وغير مؤثر، إذ تبقى الرؤية الأفقية جيدة، ولا يؤثر في حركة الملاحة الجوية أو السير على الطرق الخارجية".وأشار إلى أن "درجات الحرارة ستكون مقاربة لما سجل خلال اليومين الماضيين، إذ تبلغ في العاصمة (49) درجة مئوية، فيما تتراوح في مناطق الوسط بين (47 – 49) درجة، وتسجل (48) درجة مئوية، بينما تسجل محافظات والعمارة وذي قار (50) درجة مئوية"، لافتا الى أن "الفترة الحالية تمثل ذروة ارتفاع درجات الحرارة، الممتدة من الربع الأخير من شهر تموز وبداية شهر آب، بالتزامن مع موسم الصيف وزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".وأكد أن " يواصل تحديث الحالة الجوية وإصدار التحذيرات والتوصيات الخاصة بالزائرين منذ انطلاق مسيرهم إلى مدينة ، حفاظاً على سلامتهم"، متوقعاً استمرار درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بين (48 – 50) درجة مئوية، ولا سيما في المناطق الوسطى والجنوبية".واكد "على أهمية الالتزام بالإرشادات الجوية، متمنياً عودة الزائرين إلى مدنهم سالمين"، مشيداً "بجهود في توفير وسائل نقل الزائرين وإعادتهم إلى مناطقهم بعد انتهاء مراسم الزيارة".