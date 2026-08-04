بسبب ارتفاع الحرارة.. محافظة عراقية تعطل دوام الغد

وذكر بيان لديوان ، ورد لـ ، أن "محافظ حبيب ظاهر الفرطوسي وجه بتعطيل الدوام الرسمي غداً الأربعاء الموافق 5 / 8 / 2026".وأضاف أن ذلك "بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة".