كربلاء تقرر تعطيل الدوام الرسمي الأربعاء

وجاء في بيان للمحافظة، "يوجه محافظ المهندس شكره وتقديره إلى أهالي كربلاء المقدسة وكافة الدوائر الخدمية والأجهزة الأمنية والمتطوعين لما بذلوه من جهود كبيرة طيلة خمسة عشر يوماً في تقديم الخدمات للزائرين وإنجاح الزيارة الأربعينية".وأضاف "لتمكين أهالي كربلاء المقدسة من مواصلة تقديم الخدمات للزائرين الذين ما زالوا يتوافدون إلى المدينة إضافةً إلى إعادة تنظيم المدينة واستكمال الجهود الخدمية قرر المحافظ اعتبار يوم غد الأربعاء الخامس من آب الجاري محلية في ".