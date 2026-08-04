ضبط شاحنتين ببضائع غير مصرح عنها ومعاملة كمركية مزورة في أم قصر

وذكرت الهيئة في بيان، أن عملية الضبط تمت في نقطة البحث والتحري، حيث كانت الشاحنتان تحملان أنابيب فولاذية وصناديق كوع لم يصرح عنها المستورد.وأضافت أن التدقيق أظهر أن المعاملة الكمركية المرفقة مزورة، وتعود في الأصل إلى شركة موضوعة عليها إشارة حجز قضائي صادرة عن .وأشارت إلى تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة الشاحنتين والمعاملات الكمركية إلى مركز شرطة ميناء أم قصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.