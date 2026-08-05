السيد الصدر عن نجاح زيارة الأربعين: شوكة في عين المستعمرين والتطبيعيين والإرهابيين

وقال في تدوينة على منصة (X) ، "الحمد لله الذي جعل الإمام الحسين (عليه السلام) قبلة للمؤمنين، والحمد لله الذي جعل قبلة للسائرين والحمد لله الذي جعل قبلة للزائرين والحمد لله الذي جعل من العراقيين الكرماء أهل ضيافة لحجاج قبلة الإصلاح الإمام الحسين (عليه السلام)، والحمد لله الذي شرّف العراق والعراقيين بخدمة زوار أبي (عليه السلام) القادمين من خارج العراق لزيارة الأربعين".وأضاف "فتقبل الله عمل الزائرين والقائمين على خدمة الزوار ومحيي شعائر الله والقوات الأمنية تلك العين الساهرة من أجل أمن وسلامة (أم القرى): كربلاء "، مشيراً الى أنه "إذ تمت زيارة الأربعين بفضل الله وبركات أهل البيت لتكون شوكة في عين المستعمرين والتطبيعيين والإرهابيين، فعلى الجميع إحياء الشعيرة النبوية في ذكرى وفاة الأعظم سيد الكونين وخاتم النبيين بزيارة ضريح وصيه وخليفته علي الفاروق الأوحد والصدّيق الأكبر ذي المحمدي العلوي الفاطمي في الأشرف عاصمة المذهب الرباني والعقيدة السماوية الإثني عشرية".ودعا السيد الى "عدم التقصير في زيارته وإلا كانت سبة وشنعة علينا نحن شيعة الرسول وعشاق زوج البتول"، مشدداً على ضرورة "نشر السواد وإقامة العزاء والسير إلى قبلة العدل والوفاء والإخلاص والولاء لنغيظ أعداء الله وأعداء والمذهب بل ولنغيظ الشجرة الملعونة في القرآن والتي شتمته على المنابر آنذاك.. واليوم يعلو ذكره وينقطع ذكر شانئه ولله الحمد".وتابع "هبوا لنصرة رسولكم وإمامكم .. وإلا تنصروه فقد نصره الله.. ونصرتنا بلا خوف ولا وجل ولا حزن بل بكل خشوع وطمأنينة ويقين".