الصحة تعلن حصيلة جديدة بالحمى النزفية: 313 إصابة و24 حالة وفاة منذ بداية العام

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز
، اليوم الخميس (6 آب 2026)، أن "الوزارة تتابع بشكل يومي الموقف الوبائي لمرض الحمى النزفية في عموم المحافظات، عبر فرق الرصد الوبائي والمؤسسات الصحية، بالتنسيق مع الجهات البيطرية والرقابية المختصة".
وأوضح البيان، أن "الموقف الوبائي للأسبوع (31) من عام 2026 سجل 14 إصابة مؤكدة مختبرياً، مع تسجيل حالة وفاة واحدة في محافظة نينوى
"، مشيراً إلى أن الإصابات توزعت على المحافظات كالتالي:
ذي قار
: إصابة واحدة دون وفيات
ميسان: إصابة واحدة دون وفيات
البصرة
: 3 إصابات دون وفيات
بغداد/ الكرخ: إصابة واحدة دون وفيات
بابل: إصابة واحدة دون وفيات
أربيل: إصابة واحدة دون وفيات
نينوى
: إصابتان ووفاة واحدة
الديوانية
: إصابة واحدة دون وفيات
النجف
الأشرف: إصابتان دون وفيات
كربلاء المقدسة
: إصابة واحدة دون وفيات
(بغداد/الرصافة، ديالى
، واسط: لم تسجل إصابات أو وفيات خلال الأسبوع)
وأضاف أن "الموقف التراكمي منذ بداية عام 2026 بلغ 313 إصابة مؤكدة مختبرياً و24 حالة وفاة"، وتوزعت على المحافظات كالتالي:
ذي قار: 119 إصابة و9 حالات وفاة
البصرة: 31 إصابة وحالة وفاة واحدة
ميسان: 23 إصابة دون وفيات
المثنى
: 21 إصابة وحالتا وفاة
ديالى: 18 إصابة وحالتا وفاة
نينوى: 18 إصابة وحالتا وفاة
بغداد/ الرصافة
: 17 إصابة وحالتا وفاة
بابل: 16 إصابة وحالتا وفاة
واسط: 14 إصابة وحالتا وفاة
بغداد/ الكرخ: 7 إصابات وحالة وفاة واحدة
صلاح الدين
: 6 إصابات دون وفيات
كركوك
: 5 إصابات دون وفيات
الديوانية: 5 إصابات وحالة وفاة واحدة
النجف الأشرف: 4 إصابات دون وفيات
كربلاء المقدسة: 3 إصابات دون وفيات
أربيل: 3 إصابات دون وفيات
السليمانية
: إصابتان دون وفيات
الأنبار
: إصابة واحدة دون وفيات
دهوك: دون إصابات أو وفيات
وأشار إلى أن "الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات التوعية والتثقيف الصحي، إلى جانب تعزيز إجراءات الكشف المبكر والتشخيص والعلاج، الذي أثبت فاعليته في حال التشخيص المبكر للمرض".
ودعا المواطنين إلى "الالتزام بالإجراءات الوقائية
للحد من انتقال المرض"، وأبرزها:
*شراء اللحوم حصراً من المجازر النظامية المجازة صحياً.
*منع الرعي والذبح العشوائي داخل الأحياء السكنية.
*ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الحيوانات أو لحومها ومنتجاتها وفضلاتها.
*مكافحة حشرة القراد الناقلة للمرض.
*غسل اليدين وتعقيم الأدوات المستخدمة في تداول اللحوم بصورة مستمرة.
*حفظ اللحوم بدرجات تجميد منخفضة جداً وطهيها بدرجات حرارة عالية ولمدة كافية.
وبيّن البيان أن "أعراض الحمى النزفية في مراحلها الأولى تبدأ بارتفاع درجة الحرارة، والصداع، وآلام في مناطق مختلفة من الجسم، والإرهاق العام، وقد تتطور بعض الحالات إلى أعراض نزفية تحت الجلد أو من فتحات الجسم"، مؤكداً "أهمية مراجعة أقرب مؤسسة صحية فور ظهور الأعراض، ولا سيما لدى الأشخاص الذين لديهم تماس مباشر مع الحيوانات، مثل القصابين ومربي وتجار الماشية".