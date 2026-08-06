الصحة تعلن حصيلة جديدة بالحمى النزفية: 313 إصابة و24 حالة وفاة منذ بداية العام

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، اليوم الخميس (6 آب 2026)، أن "الوزارة تتابع بشكل يومي الموقف الوبائي لمرض الحمى النزفية في عموم المحافظات، عبر فرق الرصد الوبائي والمؤسسات الصحية، بالتنسيق مع الجهات البيطرية والرقابية المختصة".وأوضح البيان، أن "الموقف الوبائي للأسبوع (31) من عام 2026 سجل 14 إصابة مؤكدة مختبرياً، مع تسجيل حالة وفاة واحدة في "، مشيراً إلى أن الإصابات توزعت على المحافظات كالتالي:: إصابة واحدة دون وفياتميسان: إصابة واحدة دون وفيات: 3 إصابات دون وفياتبغداد/ الكرخ: إصابة واحدة دون وفياتبابل: إصابة واحدة دون وفياتأربيل: إصابة واحدة دون وفيات: إصابتان ووفاة واحدة: إصابة واحدة دون وفياتالأشرف: إصابتان دون وفيات: إصابة واحدة دون وفيات(بغداد/الرصافة، ، واسط: لم تسجل إصابات أو وفيات خلال الأسبوع)وأضاف أن "الموقف التراكمي منذ بداية عام 2026 بلغ 313 إصابة مؤكدة مختبرياً و24 حالة وفاة"، وتوزعت على المحافظات كالتالي:ذي قار: 119 إصابة و9 حالات وفاةالبصرة: 31 إصابة وحالة وفاة واحدةميسان: 23 إصابة دون وفيات: 21 إصابة وحالتا وفاةديالى: 18 إصابة وحالتا وفاةنينوى: 18 إصابة وحالتا وفاةبغداد/ : 17 إصابة وحالتا وفاةبابل: 16 إصابة وحالتا وفاةواسط: 14 إصابة وحالتا وفاةبغداد/ الكرخ: 7 إصابات وحالة وفاة واحدة: 6 إصابات دون وفيات: 5 إصابات دون وفياتالديوانية: 5 إصابات وحالة وفاة واحدةالنجف الأشرف: 4 إصابات دون وفياتكربلاء المقدسة: 3 إصابات دون وفياتأربيل: 3 إصابات دون وفيات: إصابتان دون وفيات: إصابة واحدة دون وفياتدهوك: دون إصابات أو وفياتوأشار إلى أن "الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات التوعية والتثقيف الصحي، إلى جانب تعزيز إجراءات الكشف المبكر والتشخيص والعلاج، الذي أثبت فاعليته في حال التشخيص المبكر للمرض".ودعا المواطنين إلى "الالتزام بالإجراءات للحد من انتقال المرض"، وأبرزها:*شراء اللحوم حصراً من المجازر النظامية المجازة صحياً.*منع الرعي والذبح العشوائي داخل الأحياء السكنية.*ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الحيوانات أو لحومها ومنتجاتها وفضلاتها.*مكافحة حشرة القراد الناقلة للمرض.*غسل اليدين وتعقيم الأدوات المستخدمة في تداول اللحوم بصورة مستمرة.*حفظ اللحوم بدرجات تجميد منخفضة جداً وطهيها بدرجات حرارة عالية ولمدة كافية.وبيّن البيان أن "أعراض الحمى النزفية في مراحلها الأولى تبدأ بارتفاع درجة الحرارة، والصداع، وآلام في مناطق مختلفة من الجسم، والإرهاق العام، وقد تتطور بعض الحالات إلى أعراض نزفية تحت الجلد أو من فتحات الجسم"، مؤكداً "أهمية مراجعة أقرب مؤسسة صحية فور ظهور الأعراض، ولا سيما لدى الأشخاص الذين لديهم تماس مباشر مع الحيوانات، مثل القصابين ومربي وتجار الماشية".