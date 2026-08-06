التربية تنشر جدول امتحانات الدور الثاني للدراسة المهنية 2025 - 2026

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، اليوم الخميس (6 آب 2026)، أن " والامتحانات أتمت كافة المستلزمات اللوجستية والفنية الخاصة بجدول الامتحانات العامة للدور الثاني للفرع المهني"، داعية الطلبة كافة إلى "الاطلاع على الجدول المعتمد والالتزام بالمواعيد الامتحانية المحددة".وأشارت الوزارة إلى أن "الامتحانات ستنطلق وفق التوقيتات المعلنة في جدول الامتحانات الرسمي، مع توفير كافة التسهيلات والمستلزمات داخل المراكز الامتحانية لضمان سير العملية الامتحانية بانسيابية عالية".