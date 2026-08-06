تنسيق لزيادة قبول خريجي المهني في الهندسة.. والتربية تعلن حاجتها لـ4 آلاف مدرس

وقال مدير ، سلام ، في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية، اليوم الخميس (6 آب 2026)، إن "التنسيق المستمر بين هيئة الرأي في التربية ووزارة لتوسعة قبول خريجي المدارس المهنية ضمن التخصصات الهندسية، جاء لضمان حقهم في المقاعد الأكاديمية"، مبنياً أن "الأولوية ستكون للطلبة الأوائل من مخرجات المهني للعام الحالي، معرباً عن أمله باستحصال الموافقات الرسمية بهذا الصدد".وكانت قد حصلت في وقت سابق على موافقة لقبول نحو 20% من مخرجات التعليم المهني ضمن كليات الزراعة.ونوه الجزائري بأن "هذا التوجه يأتي بعد الإقبال المكثف من طلبة الثالث المتوسط على التقديم للمدارس المهنية خلال العامين الماضيين، لاسيما بعد فتح تخصصات حديثة ونادرة، مثل: تكرير النفط، الأمن السيبراني، ، الأجهزة الطبية، والحاسبات"، كاشفاً عن "استقطاب ما يقرب من 160 ألف طالب للعام الدراسي الماضي ضمن التخصصات المذكورة".وعدَّ الجزائري إقبال الطلبة على الأقسام المستحدثة مؤشراً إيجابياً في تاريخ التعليم المهني، مشيراً إلى "الجهود الحثيثة لضمان قبولهم في التخصصات المكملة لها في التعليم الأكاديمي الحكومي، رفداً لسوق العمل بخبرات مهنية تواكب التطور العلمي".في السياق ذاته، أفصح مدير التعليم المهني عن "حاجة القطاع المهني الماسة إلى نحو 4,000 مدرس في مختلف الاختصاصات المهنية ببغداد والمحافظات، لسد النقص الحاصل في ملاكات الأمن السيبراني، الحاسبات، والذكاء الاصطناعي".