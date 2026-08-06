العدل تكسب دعوى قضائية أمام المحاكم الأردنية لصالح شركة أدوية سامراء

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
برشلونة يلغي مباراته الودية في دولة عربية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

العدل تكسب دعوى قضائية أمام المحاكم الأردنية لصالح شركة أدوية سامراء

محليات

2026-08-06 | 03:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العدل تكسب دعوى قضائية أمام المحاكم الأردنية لصالح شركة أدوية سامراء
254 شوهد


السومرية نيوز ـ محلي

‏أعلنت الدائرة القانونية في وزارة العدل، اليوم الخميس، عن كسب دعوى قضائية أمام المحاكم الأردنية، لصالح الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية / سامراء، التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.


‏وقال مدير الدائرة القانونية، هيثم محي راضي، في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الدائرة القانونية في وزارة العدل كسبت دعوى قضائية أمام المحاكم الأردنية، وصدور قرار يلزم شركة أردنية بدفع مبالغ مالية لصالح الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية / سامراء، التابعة لوزارة الصناعة والمعادن".

وأضاف، أن "هذا الإنجاز جاء ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلتها الدائرة القانونية في متابعة الدعوى والدفاع في جميع المرافعات عن موقف الشركة العراقية، التي كانت قد تعاقدت مع شركة أردنية لتجهيزها بـأغطية مستلزمات طبية (أغطية معدنية)، إلا أن الشركة الأردنية لم تفِ بالتزاماتها وقامت بتجهيز شركة الأدوية بمواد غير مطابقة للمواصفات".

‏وأشار إلى، أن "الحكم النهائي الصادر عن محكمة التمييز الأردنية، والمصدق من قبل محكمة الاستئناف والبداية، ألزم الشركة الأردنية بتسديد مبالغ مالية إلى شركة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء".

‏وتابع، أن "هذا الإنجاز يعكس حرص وزارة العدل على حماية المال العام وصيانة حقوق الدولة ومؤسساتها أمام المحاكم الدولية، ويعكس مستوى الكفاءة والخبرة التي تتمتع بها الملاكات القانونية في إدارة القضايا الدولية".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
Play
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-06
Play
نشرة ٦ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-06
Play
العراق في دقيقة 06-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-06
Live Talk
Play
Live Talk
التمريض… رسالة لا وظيفة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-06
Play
التمريض… رسالة لا وظيفة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الرمادي محافظة الانبار - الحلقة ٩٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-06
Play
سوق الرمادي محافظة الانبار - الحلقة ٩٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-06
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
Play
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
عشرين
Play
عشرين
الأربعين الحسيني .. دروس التضحية ومسيرة الإصلاح - عشرين م٥ - الحلقة ٥٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-04
Play
الأربعين الحسيني .. دروس التضحية ومسيرة الإصلاح - عشرين م٥ - الحلقة ٥٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-04
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
Play
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
Play
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
Play
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-06
Play
نشرة ٦ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-06
Play
العراق في دقيقة 06-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-06
Live Talk
Play
Live Talk
التمريض… رسالة لا وظيفة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-06
Play
التمريض… رسالة لا وظيفة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الرمادي محافظة الانبار - الحلقة ٩٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-06
Play
سوق الرمادي محافظة الانبار - الحلقة ٩٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-06
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
Play
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
عشرين
Play
عشرين
الأربعين الحسيني .. دروس التضحية ومسيرة الإصلاح - عشرين م٥ - الحلقة ٥٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-04
Play
الأربعين الحسيني .. دروس التضحية ومسيرة الإصلاح - عشرين م٥ - الحلقة ٥٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-04
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
Play
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
Play
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30

اخترنا لك
التربية توضح إجراءات طباعة الكتب المدرسية وتؤكد اعتماد معايير الجودة والشفافية
11:24 | 2026-08-07
البنزين يتجاوز حاجز الألفي دينار في أربيل.. الأسعار تصعد والطوابير تمتد أمام المحطات
07:55 | 2026-08-07
الإعلام والاتصالات تصدر تحذيراً يخص شركة ستارلنك في العراق
07:48 | 2026-08-07
هيئة الحج تصدر قرارا يخص "لم الشمل" وتعديل استمارة قرعة الحج
06:40 | 2026-08-07
شكوى رسمية ضد التوسع في أقسام القانون.. اللامي تحرك ملف الجامعات الاستثماري
05:46 | 2026-08-07
القضاء يوضح تفاصيل عمليات الضبط ببلدية الناصرية
04:20 | 2026-08-07

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.