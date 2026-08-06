حقيقة انتحار احد منتسبي المرور

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتحار أحد منتسبي المديرية عار عن "، مبينة أن "هذه الأنباء عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي".ودعت المديرية المواطنين ووسائل التواصل الاجتماعي الى "توخي الدقة في نقل الأخبار، واعتماد البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط، وعدم تداول الشائعات التي قد تثير البلبلة وتؤثر في عائلات المنتسبين والرأي العام"، مؤكدة أنها "تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يروج للأخبار الكاذبة أو المضللة".