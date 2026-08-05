الزيدي يؤكد أهمية انسجام عمل جميع المؤسسات مع البرنامج الحكومي

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح ، استقبل رئيس عبدالإله النائلي، ورئيس السياسيين ، بحضور وزير المالية، عبداشي".وجرى، خلال اللقاء، "بحث عدد من الملفات المتعلقة بعمل المؤسستين، وسبل تطوير الخدمات المقدمة لذوي الشهداء والسجناء السياسيين، وضمان استكمال الالتزامات المالية والإدارية الخاصة بهم".وأكد الزيدي "أهمية انسجام عمل جميع المؤسسات مع البرنامج الحكومي، بما يتضمنه من خطط إصلاحية تعمل على تعزيز العدالة وإنصاف جميع الشرائح، ولاسيما المضحية منها".