الخزانة الأميركية ترفع اسم "فلاي بغداد" من قائمة العقوبات

وقالت الوزارة في بيان، إن "التحديث شمل إزالة اسم شركة فلاي وشركتيها المعروفين باسمَي " إكسبريس" و"شركة فلاي بغداد للخطوط الجوية"، إضافة إلى طائرتين تابعتين للشركة من طراز 737".كما أوضحت الخزانة الأميركية أنها "أجرت تعديلاً على بيانات اسم بشير الشباني المدرج ضمن القائمة، لتغيير الارتباط المذكور في السجل من شركة طيران فلاي بغداد إلى الإيراني - ".