الإعمار تعلن عن ضوابط جديدة للإسكان الحضري

وقال المتحدث باسم الوزارة، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "زيادة عدد المناطق التي شهدت تجاوزات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة جاءت نتيجة ارتفاع أسعار العقارات وعدم قدرة المواطنين على شراء سكنية، ما دفعهم إلى للشراء في هذه المناطق أو التجاوز عليها لقلة تكاليفها"، مبيناً أن "ذلك أدى إلى نشوء العشوائيات وفرض ضغط كبير على خدمات البنى التحتية".وأضاف أن "مسح تثبيت العشوائيات في والمعد من قبل لعام 2023 أظهر وجود أكثر من ثلاثة ملايين عراقي يعيشون في نحو 4000 تجمع عشوائي في عموم البلاد، بينها أكثر من 1000 تجمع في وحدها، وتعاني هذه المناطق من الاكتظاظ وظروف معيشية غير ملائمة".وأشار إلى أن "موضوع تطوير المناطق العشوائية وتأهيل المناطق السكنية غير المخططة يعد من الملفات المعقدة التي تتطلب جهداً حكومياً متكاملاً نتيجة تداخل عدة عوامل، لاسيما المشاكل القانونية الخاصة بالأراضي وتغيير جنسها إلى سكني، حيث شرعت الحكومة بتفتيت هذه المشكلة من خلال إصدار مجموعة من القرارات، منها القرار رقم 320 لسنة 2022 الخاص بمعالجة التجاوزات على الأراضي الزراعية، والقرار رقم 20 لسنة 2025 الخاص بالتجاوزات الحاصلة على ".وأوضح أن "الجهد الخدمي والهندسي قام بالدخول إلى العديد من المناطق التي بصورة غير نظامية لإيصال الخدمات الأساسية، كونها أصبحت مناطق سكنية كواقع حال".وتابع الصفار أن "الوزارة تعمل على وضع الضوابط التنظيمية الخاصة بالإسكان الحضري وتحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات السكانية والعمرانية والاقتصادية المتزايدة التي يشهدها البلد، من خلال تشكيلاتها المتمثلة بمديرية التخطيط العمراني ودائرة الإسكان ودائرة المباني والمركز الوطني للاستشارات الهندسية ومديرية البلديات العامة".ولفت إلى أن "ذلك يتم بالاعتماد على مجموعة من القوانين والضوابط والمعايير والأدلة الاسترشادية والمدونات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي لتوفير السكن الملائم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة للمواطن العراقي".