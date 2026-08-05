أرقام قياسية في الأربعينية.. أكثر من 208 ملايين مكالمة و30 ألف تيرابايت من البيانات

وقال أبو كلل في بيان ورد للسومرية نيوز، أن إجمالي المكالمات المنفذة عبر شبكات الهاتف النقال في خلال الفترة من 21 تموز ولغاية 4 آب 2026 بلغ (208.4) مليون مكالمة، توزعت بين (205.6) مليون مكالمة محلية ومليوني مكالمة دولية، فيما بلغ إجمالي الرسائل النصية (25.6) مليون رسالة، منها (21.3) مليون رسالة محلية و(4.2) مليون رسالة دولية".وأشار إلى أن "حجم البيانات المتناقلة عبر الشبكات بلغ (30.5) ألف ، وهو ما يعكس قدرة البنى التحتية لشبكات الاتصالات على استيعاب الكثافات المليونية والحفاظ على جودة الخدمة خلال الزيارة".وأضاف أن "إحصاءات استخدام منصات التواصل الاجتماعي أظهرت تصدر تطبيق بحجم استخدام بلغ (4.3) ألف تيرابايت، يليه إنستغرام بـ(2.9) ألف تيرابايت، ثم بـ(2.5) ألف تيرابايت، ويوتيوب بـ(1.2) ألف تيرابايت، وواتساب بـ(867) تيرابايت، فيما بلغ استخدام تيليغرام (376) تيرابايت".