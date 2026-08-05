تحرك رسمي لفتح ملفات الذمة المالية لوزراء ومسؤولي الكهرباء منذ عام 2005 (وثيقة)

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فاتحت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، لتدقيق كشوفات الذمة المالية للوزراء والوكلاء والمديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة ممن شغلوا مناصب في الوزارة للفترة من عام (2005) إلى (2026).



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