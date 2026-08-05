هيئة المنافذ: التفويج العكسي متواصل وخطة الزيارة مستمرة حتى آخر زائر



ـ محلي



أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، ، اليوم الأربعاء، استمرار عمليات التفويج العكسي للزائرين عبر مختلف المنافذ الحدودية.





وقال الوائلي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "عمليات التفويج العكسي للزائرين مستمرة عبر مختلف المنافذ الحدودية.



وتابع، أن "العمل بالخطة الخاصة بالزيارة لن ينتهي إلا بعد مغادرة آخر زائر للأراضي العراقي".