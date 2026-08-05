توضيح رسمي بشأن إلغاء شمول فئات من المستفيدين بإعانة الحماية الاجتماعية

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نفت والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله حول إلغاء شمول فئات من المستفيدين بإعانة الحماية الاجتماعية.





وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية، ان " إعانات الحماية الاجتماعية مستمرة ومؤمنة للمستحقين وفق الضوابط القانونية المعتمدة".



واشارت الى انه "لا صحة لما يتم تداوله حول إلغاء شمول فئات من المستفيدين بإعانة الحماية الاجتماعية.