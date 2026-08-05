لدواعي السلامة والإطفاء.. كردستان تقرر تمييز لوحات السيارات الكهربائية بـ "رمز البرق"

وقال المتحدث باسم شرطة مرور ، العقيد هێمن أمين، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء 5 2026، إنه بالتزامن مع تزايد الإقبال على اقتناء السيارات الكهربائية والهجينة بالاقليم، تقرر تخصيص علامة تمييزية على لوحات تسجيل هذه الفئة من المركبات.وأوضح العقيد أمين أن اللوحة الجديدة ستحتفظ بتصميمها وشكلها الأساسي المعتمد، لكن سيضاف إليها شعار خاص على شكل "رمز البرق" للدلالة على ، بما يتيح تمييزها الفوري عن سيارات الوقود الاعتيادية.وحول دواعي هذا القرار، بيّن المتحدث باسم مرور أربيل أنه في حال اندلاع حريق في سيارة تعمل بالكهرباء، يُحظر استخدام الماء لإخماد بطاريتها، بل يتعين على فرق الدفاع المدني استخدام مساحيق ومواد كيميائية رغوية مخصصة، مشيراً إلى أن وجود "رمز البرق" يوجه رجال الإطفاء فوراً لاتباع معايير السلامة الصحيحة واستخدام مواد الإخماد المناسبة.وأضاف العقيد أمين أنه سيتم مستقبلاً تخصيص محطات شحن ومواقف استثنائية لهذه المركبات، لافتاً إلى أن الإجراء يهدف لمواكبة التطورات الدولية وتطبيق المعايير المعمول بها في مختلف دول العالم بشأن تنظيم حركة السيارات الكهربائية.