بالوثيقة.. وزير الكهرباء يخاطب المالية لإيقاف استيفاء أقساط القروض من منتسبي الوزارة

وجاء في وثيقة للوزير تلقتها ، انه "نظراً للظروف المالية الاستثنائية التي يمر بها البلد، وما ترتب عليها من تأخر في صرف رواتب منتسبي وزارة الكهرباء الأمر الذي انعكس سلباً على أوضاعهم المعيشية، يرجى التفضل بالموافقة على ايقاف استيفاء اقساط القروض المترتبة على منتسبي وزارة الكهرباء مؤقتاً اعتباراً من تاريخه ولغاية 31/12/2026، أو لحين زوال هذه الظروف الاستثنائية، وذلك للتخفيف من الاعباء المالية التي تواجههم خلال هذه المرحلة".وتابع "نرجو التفضل بالنظر في هذا الطلب تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو الوزارة في استمرار تقديم الخدمة ولاسيما خلال ذروة الاحمال الصيفية".