بالصور.. قرى مهددة بالغرق لقربها من نهر دجلة

– محلي

نشر ناشطون على التواصل الاجتماعي صورا لقرى في مهددة بالغرق بعد ارتفاع مناسيب المياه ولقربها من نهر .



كما تهدد هذه التسربات المناطق السكنية والزراعية القريبة. ووفقا للصور ادناه فأن تسربات مائية من تهدد قرى في ناحية وانة شمالي بالغرق.كما تهدد هذه التسربات المناطق السكنية والزراعية القريبة.

