الاتصالات تمنح المشتركين مهلة 7 أيام لتجديد اشتراكات الكيبل الضوئي

وقال سند في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم التوجيه بمنح المشتركين مدة (7) أيام لتجديد الاشتراك، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات الدفع وتعزيز و مراعاة لحالات تأخر الرواتب".واكد: "على منع فرض أي رسوم إضافية عند استخدام التطبيقات الإلكترونية في عمليات الجباية".