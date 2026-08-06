السيد الصدر يعلن تشكيل لجنة لإدارة ملف زيارة الإمام علي (ع) في ذكرى وفاة الرسول (ص)

وذكر وثيقة صادر عن ، وردت لـ ، أنه "أخذ الأخوة الأعزاء على عاتقهم إدارة ملف زيارة الإمام علي (عليه السلام) في ذكرى وفاة لعام 1448 هـ، فشكلوا لجنة للقيام بخدمة الزيارة والزائرين من كافة النواحي والأمنية والاجتماعية واللوجستية وغيرها.. متخذين بذلك مسلك الاحتياط فهو سبيل النجاة، وكان منطلقهم خدمة الدين والمذهب والوطن".الوثيقة: