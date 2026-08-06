الشيخ حمودي يتطلع لتوأمة جامعية وتجربة "الحدائق العلمية" مع إيران

وأكد الشيخ خلال اللقاء أن "بناء العقول هو الأساس الأول لبناء قوة الأمة، وأن الرهان في هذه المرحلة يتركز على إعداد شباب مبدع ومبتكر وذي بصيرة"، منوهاً إلى الرؤية المبكرة للسيد الشهيد الخامنئي بهذا الاتجاه التي صنعت قوة الجمهورية الإسلامية.وأعرب عن أمله في "تحقيق توأمة بين عدد من الجامعات العراقية ونظيراتها الإيرانية، والتوسع في مجالات التبادل الثقافي والبحثي، وتذليل العقبات الإدارية أمام الطلبة والباحثين".