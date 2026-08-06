القاضي زيدان يبحث مع رئيس ديوان الوقف السني حماية أملاك الوقف

وجرى خلال اللقاء بحث آليات متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالدعاوى والقضايا الخاصة بالوقف السني والمعروضة حالياً أمام المحاكم، إلى جانب التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بما يضمن الحفاظ على أملاك الوقف العامة وحمايتها وفقاً للقانون.