تفعيل إنذار (ج) لقطعات جهاز مكافحة الارهاب تحسباً لوقوع اي طارئ

وقال المصدر، لـ ، إنه "تم التوجيه بتفعيل الإنذار (ج) لقطعات ، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز الجاهزية الأمنية والاستعداد للتعامل مع أي مستجدات أو طوارئ محتملة".ولم يبيّن المصدر مدة العمل بهذا الإجراء أو الأسباب المباشرة التي استدعت تفعيله.