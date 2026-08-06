بينها يخص تدقيق العقود الحكومية.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح ، ترأس الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها".ففي مجال الإصلاح الاداري وتعزيز العمل الرقابي، "صوت المجلس بالموافقة على إلغاء الأمر الديواني (54 لسنة 2026) وإنهاء المؤلفة بموجبه، وإحالة اختصاص التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ، بوصفه الجهة المختصة، وأن يتولى ممارسة التدقيق المسبق من خلال هيئاته الرقابية العاملة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، على وفق ضوابط تحقق وحدة المرجعية وسرعة الإنجاز".كما تقرر "اعتماد "دليل التدقيق المسبق للعقود الحكومية"، واعتماد التنسيق المبكر بين جهات التعاقد والهيئات الرقابية، ابتداءً من مرحلة إعداد وثائق العقد ومراحل العملية التعاقدية، لضمان معالجة الملحوظات قبل استكمال إجراءات الإحالة، وأن يتولى الاتحادي تصنيف العقود بحسب طبيعتها وقيمتها ودرجة استعجالها ومخاطرها، وتحديد مدد ملزمة لإنجاز التدقيق المسبق لكل فئة".كما تقرر أن "يكون التدقيق بالنسبة للعقود الاستراتيجية والعاجلة، وللعقود التي تزيد مبالغها على مليار دينار، خلال مدة لا تزيد عن 10 ايام عمل، مع استمرار الديوان بممارسة اختصاصه في التدقيق اللاحق على وفق التشريعات النافذة، وتولّي الهيئات الرقابية في الجهات المعنية استكمال تدقيق العقود المعروضة حاليًا على من المرحلة التي وصلت إليها، منعًا لتعطيل التعاقدات والمشروعات الحكومية".وفي السياق ذاته، "أقر المجلس الثامن لمجلـس مكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب لعـام 2025، مع الأخذ بعين الاهتمام استمرار المكتب بأخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة".وفي قطاع إنتاج ، "أقر مجلس الوزراء التوصية الخاصة بإعلان تنفيذ عقدي التشغيل والصيانة لمحطتي (الرميلة، وشط العرب)/ الدورة البسيطة باستخدام أسلوب المناقصة العامة للشركات كافة، لضمان الحيادية والشفافية والمنافسة العادلة بين الشركات المتقدمة".كما جرى "إقرار التوصية الخاصة بتعديل قراري مجلس الوزراء (264 و278 لسنة 2026) والتي تتضمن اضافة عبارة تجهيز كميات الوقود لعقد تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية، بدءًا من تاريخ سريان العقد في 26 ايار 2026".كذلك فقد "أقر المجلس استثناء مشروعات وزارة الكهرباء الموقعة على وفق (286 لسنة 2026) من توجيه رئيس مجلس الوزراء، مع الالتزام بالكلف التخمينية والاسترشادية التي أعدتها الوزارة، على أن يكون سريان هذا الاستثناء بدءًا من تأريخ إصدار القرار المذكور أعلاه، إلى 15 أيلول 2026".ووافق مجلس الوزراء على "استثناء سعر منتوج زيت الوقود الثقيل المنتج في مصفى من السعر المحدد بموجب قرار المجلس (68 لسنة 2026)، واستمرار اعتماد السعر السابق البالغ (150) دينار/ لتر ولمدة شهرين، بدءًا من 1 تموز 2026 ولغاية 31 آب 2026، وبواقع (7750) متر مكعب/يوم، إضافة إلى زيت الغاز بواقع (6000) متر مكعب/ يوم".وبهدف سد حاجة محطات توليد الكهرباء من المنتجات النفطية، صوت المجلس على "استثناء عقود استيراد وتصدير هذه المنتجات من إجراءات تدقيق الرقابة المالية الاتحادي وتصريف الفائض من المنتجات، على أن يتم التنفيذ من تاريخ صدور القرار إلى حين انتهاء الظروف الخاصة بالملاحة البحرية في منطقة ، واستئناف دخول وخروج الناقلات خلال ، بما يدعم انسيابية تحميل المنتجات النفطية في الموانئ العراقية ومنصات التحميل والخزانات العائمة ضمن المياه الإقليمية".وصوت المجلس على "اعتماد مشروعات القوانين المرسلة إلى ، والتي تمثل أولوية واسبقية في التشريع بحسب رؤية الحكومة، وفقًا لحاجة مؤسسات الدولة المختلفة والمنهاج الوزاري".