رئيس هيئة الإعلام يعلن اعتماد شركة Apple منصة رقمية موثوقة للعمل في العراق

وقال أبو كلل، في بيان ورد لـ ، إن "الاعتماد يشمل تصنيف شركة Apple مزوداً موثوقاً للخدمات الرقمية، والتي تضم App Store وApple Music وApple Podcasts وApple Arcade وApple Ads، بعد استيفائها المتطلبات الفنية والقانونية المعتمدة لدى والاتصالات، بما يتيح تقديم هذه الخدمات ضمن إطار تنظيمي رسمي ينسجم مع القوانين واللوائح النافذة في ".وأضاف أن "اعتماد المنصات الرقمية العالمية يندرج ضمن استراتيجية تستهدف مواءمة خدمات الشركات الدولية مع التشريعات العراقية، وكفالة حماية حقوق المستخدمين، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتطوير بيئة الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات"، مشيرًا إلى أن "الهيئة تواصل العمل مع كبرى الشركات والمنصات العالمية لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتنظيم عمليات الدفع الالكتروني، وتعزيز حضور العراق في الاقتصاد الرقمي العالمي".وأكد أبو كلل أن "هذا الاعتماد يعكس التزام العراق ببناء بيئة رقمية تقوم على سيادة القانون والحوكمة والتكامل مع المؤسسات الوطنية، بما يخدم مصلحة المواطنين ويدعم مسيرة التحول الرقمي في العراق".