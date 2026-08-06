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رئيس هيئة الإعلام يعلن اعتماد شركة Apple منصة رقمية موثوقة للعمل في العراق
محليات
2026-08-06 | 12:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
516 شوهد
أعلن
رئيس الجهاز
التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، بليغ أبو كلل، اليوم الخميس، اعتماد شركة Apple منصة رقمية موثوقة للعمل في
العراق
، مبيناً أن ذلك جاء بعد استكمالها جميع المتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الإطارية للمنصات والخدمات الرقمية.
وقال أبو كلل، في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "الاعتماد يشمل تصنيف شركة Apple مزوداً موثوقاً للخدمات الرقمية، والتي تضم App Store وApple Music وApple Podcasts وApple Arcade وApple Ads، بعد استيفائها المتطلبات الفنية والقانونية المعتمدة لدى
هيئة الإعلام
والاتصالات، بما يتيح تقديم هذه الخدمات ضمن إطار تنظيمي رسمي ينسجم مع القوانين واللوائح النافذة في
العراق
".
وأضاف أن "اعتماد المنصات الرقمية العالمية يندرج ضمن استراتيجية تستهدف مواءمة خدمات الشركات الدولية مع التشريعات العراقية، وكفالة حماية حقوق المستخدمين، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتطوير بيئة الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات"، مشيرًا إلى أن "الهيئة تواصل العمل مع كبرى الشركات والمنصات العالمية لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتنظيم عمليات الدفع الالكتروني، وتعزيز حضور العراق في الاقتصاد الرقمي العالمي".
وأكد أبو كلل أن "هذا الاعتماد يعكس التزام العراق ببناء بيئة رقمية تقوم على سيادة القانون والحوكمة والتكامل مع المؤسسات الوطنية، بما يخدم مصلحة المواطنين ويدعم مسيرة التحول الرقمي في العراق".
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