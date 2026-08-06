النقل البحري تحصل على شهادة الامتثال لمتطلبات الـ (IMO)

وذكر بيان للشركة ان " للنقل البحري إحدى تشكيلات ، حصلت على شهادة الامتثال لمتطلبات العالمية (IMO)، الصادرة عن هيئة التصنيف الفرنسية بعد اجتيازها عمليات التدقيق والتقييم الفني وفق المعايير المعتمدة".واوضح البيان ان "الحصول على شهادة الامتثال يعد أمرا حاسماً لضمان الأمان البحري، وتجنب احتجاز السفن في الموانئ العالمية، وتسهيل حركة التجارة الدولية بكفاءة عالية ودون عوائق قانونية".من جانبه، وصف للشركة الحصول على الشهادة انه "منجز يعكس التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير السلامة البحرية وانظمة الإدارة والجودة بما ينسجم مع متطلبات المنظمة".