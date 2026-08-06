هل سيعتمد نظام "40 يوماً".. مستشار رئيس الوزراء يكشف لـ السومرية ما ينتظر رواتب الموظفين

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بال 90
من
01:40 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
برشلونة يلغي مباراته الودية في دولة عربية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-572423-639216376736731647.jpeg
هل سيعتمد نظام "40 يوماً".. مستشار رئيس الوزراء يكشف لـ السومرية ما ينتظر رواتب الموظفين
محليات
2026-08-06 | 14:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
3,039 شوهد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء،
مظهر محمد صالح
، اليوم الخميس، أن الرواتب مؤمنة والدولة ملزمة أخلاقياً بتأمينها رغم الضغوط المالية، فيما أشار الى أن تأخير الرواتب إلى 35 يوماً أو أكثر ليس مقصوداً، وإنما يأتي نتيجة آلية توزيع تعتمدها الحكومة وفق أولويات الجهات الأكثر احتياجاً والأشد تضرراً.
وقال صالح، في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية
السومرية
، إن "الدولة تتبع إجراءات تقشفية بعد أن تعرضت نفقاتها لضغوط كبيرة، ما اضطرها إلى إعادة
هندسة
النفقات، ولا سيما الاستثمارية، باستثناء قطاعات النفط والغاز والكهرباء والصحة".
وأضاف صالح، أن "التقشف سيشمل جانباً من النفقات التشغيلية، مثل تصليح العجلات وشراء الأثاث، إذ يجب إعادة فحص المصروفات، وتعزيز الانضباط في الموازنة العامة، وإعادة النظر بالنفقات بصورة مستمرة، إلى جانب تقليل الدين".
وأشار إلى أن "
العراق
لا يمتلك موازنة لعام 2026، وفي حال عدم إقرارها سيتم العمل وفق
قانون الإدارة المالية الاتحادي
النافذ رقم (6) لسنة 2019 المعدل، ولا سيما المادة (13)، التي تنص على الصرف الشهري بمعدل (1/12) من النفقات الفعلية الجارية للسنة المالية السابقة، شريطة أن تكون النفقات جارية وأن يكون مستوى الإيرادات مماثلاً لمستوى إيرادات العام الماضي"، مبيناً أن "البلاد باتت بحاجة إلى اقتراض طويل الأمد".
وأكد صالح أن "الشعب يمثل الركيزة الأساسية للنظام السياسي والحكومة الحالية وبرنامجها الحكومي، والدولة ملزمة أخلاقياً بالعمل ليلاً ونهاراً لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكات
الرعاية الاجتماعية
، رغم الأعباء المالية الثقيلة"، لافتاً إلى أن "الاقتراض الخارجي لإسناد الموازنة واحتياطات البنك المركزي يبقى خياراً مطروحاً، وهو قرار أؤيده، كما حصل خلال الحرب على
داعش
عبر قروض من
البنك الدولي
وصندوق
النقد الدولي
".
وأوضح أن "وزير المالية عرض على
مجلس النواب
مشروع قانون
يتعلق بالاقتراض والمنح، وهو مشروع مهم".
وبشأن تأخر صرف الرواتب، أوضح صالح أن "تأخير الرواتب إلى 35 يوماً أو أكثر ليس مقصوداً، وإنما يأتي نتيجة آلية توزيع تعتمدها الحكومة وفق أولويات الجهات الأكثر احتياجاً والأشد تضرراً".
وفي ما يتعلق بالموازنات العامة، بيّن أن "الموازنات العراقية منذ عام 2004 بُنيت على عجز افتراضي وتحوطي يوازي حجم النفقات الاستثمارية، وفي بعض الأحيان تنتهي السنة المالية بوجود أموال غير منفقة في الجانب الاستثماري، وهو ما يُعرف بـ(الوهم المالي)، إذ إن هذه الأموال لا تمثل فائضاً حقيقياً، بل تبقى مخصصة للاستثمارات والتعيينات الجديدة"، مضيفاً أن "العراق شهد خلال السنوات العشرين إلى الاثنتين والعشرين الماضية وهماً مالياً، إلى جانب وجود وهم في ملف البنية التحتية".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
مصدر مسؤول لـ السومرية: ما يُتداول بشأن تهديد رئيس الوزراء بالاستقالة عارٍ عن الصحة
07:52 | 2026-07-31
القضاء يصدر حكماً بالحبس بحق المستشار السابق لرئيس الوزراء "خالد كبيان" (وثيقة)
07:01 | 2026-06-11
مصدر يكشف لـ السومرية حقيقة مداهمة كنيسة في بغداد بسبب "زراعة مخدرات"
11:07 | 2026-08-04
رئيس المنافذ لـ"السومرية": تحقيق إيرادات تتجاوز التريليون دينار وخطط لتعزيز الحوكمة ومنع التهريب
09:47 | 2026-05-17
الرواتب
موظفين
قانون الإدارة المالية الاتحادي
قانون الإدارة المالية
صندوق النقد الدولي
الرعاية الاجتماعية
الإدارة المالية
مظهر محمد صالح
النقد الدولي
رئيس الوزراء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مصدر يوضح ما حصل في بغداد ليلة امس وفجر اليوم
أمن
53.39%
03:02 | 2026-08-07
مصدر يوضح ما حصل في بغداد ليلة امس وفجر اليوم
03:02 | 2026-08-07
في مصر.. اعتقال ضابط عراقي سابق برتبة لواء
دوليات
18.41%
02:14 | 2026-08-07
في مصر.. اعتقال ضابط عراقي سابق برتبة لواء
02:14 | 2026-08-07
هيئة الحج تصدر قرارا يخص "لم الشمل" وتعديل استمارة قرعة الحج
محليات
15.22%
06:40 | 2026-08-07
هيئة الحج تصدر قرارا يخص "لم الشمل" وتعديل استمارة قرعة الحج
06:40 | 2026-08-07
العراق يكسب دعوى قضائية امام المحاكم الأردنية
محليات
12.98%
03:39 | 2026-08-06
العراق يكسب دعوى قضائية امام المحاكم الأردنية
03:39 | 2026-08-06
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-06
Live Talk
التمريض… رسالة لا وظيفة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-06
Live Talk
التمريض… رسالة لا وظيفة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-06
ناس وناس
سوق الرمادي محافظة الانبار - الحلقة ٩٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-06
ناس وناس
سوق الرمادي محافظة الانبار - الحلقة ٩٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-06
مايك السومرية
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
مايك السومرية
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
عشرين
الأربعين الحسيني .. دروس التضحية ومسيرة الإصلاح - عشرين م٥ - الحلقة ٥٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-04
عشرين
الأربعين الحسيني .. دروس التضحية ومسيرة الإصلاح - عشرين م٥ - الحلقة ٥٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-04
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
الأكثر مشاهدة
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-06
Live Talk
التمريض… رسالة لا وظيفة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-06
Live Talk
التمريض… رسالة لا وظيفة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-06
ناس وناس
سوق الرمادي محافظة الانبار - الحلقة ٩٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-06
ناس وناس
سوق الرمادي محافظة الانبار - الحلقة ٩٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-06
مايك السومرية
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
مايك السومرية
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
عشرين
الأربعين الحسيني .. دروس التضحية ومسيرة الإصلاح - عشرين م٥ - الحلقة ٥٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-04
عشرين
الأربعين الحسيني .. دروس التضحية ومسيرة الإصلاح - عشرين م٥ - الحلقة ٥٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-04
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
اخترنا لك
التربية توضح إجراءات طباعة الكتب المدرسية وتؤكد اعتماد معايير الجودة والشفافية
11:24 | 2026-08-07
البنزين يتجاوز حاجز الألفي دينار في أربيل.. الأسعار تصعد والطوابير تمتد أمام المحطات
07:55 | 2026-08-07
الإعلام والاتصالات تصدر تحذيراً يخص شركة ستارلنك في العراق
07:48 | 2026-08-07
هيئة الحج تصدر قرارا يخص "لم الشمل" وتعديل استمارة قرعة الحج
06:40 | 2026-08-07
شكوى رسمية ضد التوسع في أقسام القانون.. اللامي تحرك ملف الجامعات الاستثماري
05:46 | 2026-08-07
القضاء يوضح تفاصيل عمليات الضبط ببلدية الناصرية
04:20 | 2026-08-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.