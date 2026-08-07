حرارة تلامس الـ50 مئوية في خمس محافظات

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والشمالية لتصل الى (30) كم/س ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون الطقس صحو على العموم، مع تواجد بعض الغيوم في احيانا والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".واضافت ان "طقس اليوم الاثنين سيكون صحوا على العموم والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية"، مشيرة إلى أن "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحوا على العموم، مع تواجد بعض الغيوم في والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".