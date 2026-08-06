نفي رسمي لتكليف مدير جديد لدائرة التعليم الجامعي الأهلي

وجاء في بيان للوزارة، "تنفي صحة الأنباء المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن تكليف شخصية جديدة لإدارة دائرة التعليم الجامعي ".

وأكدت الوزارة أن "دائرة التعليم الجامعي الأهلي لا تزال تدار بالوكالة وفقاً للسياقات الإدارية المعتمدة".