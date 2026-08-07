هيئة الحج تصدر قرارا يخص "لم الشمل" وتعديل استمارة قرعة الحج

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تمديد مدة استقبال طلبات لم الشمل وتعديل بيانات استمارة التقديم الإلكتروني لقرعة للأعوام (2027 التكميلية - 2028 - 2029 - 2030)، وذلك لغاية يوم الأحد الموافق 9 آب 2026، لاتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المتقدمين لاستكمال إجراءاتهم الإلكترونية".وأكدت الهيئة أن" قرار التمديد يأتي في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومنحهم الوقت الكافي لتصحيح الأخطاء التي قد تكون وردت في استماراتهم الإلكترونية، فضلا عن تمكين الراغبين بتقديم طلبات لم الشمل من إكمال إجراءاتهم بسهولة ويسر، بما يضمن دقة البيانات وعدالة الإجراءات".ودعت الهيئة جميع المتقدمين إلى "استثمار فترة التمديد وعدم تأجيل إنجاز معاملاتهم إلى الساعات الأخيرة"، مؤكدة أن "خدمات تعديل الاستمارة، وتقديم طلبات لم الشمل، متاحة إلكترونياً عبر منصة "أور" للخدمات الإلكترونية الحكومية، عبر الرابط https://hajjiraq.ur.gov.iq/، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الهيئة".وكانت الهيئة قد اطلقت في 29 تموز 2026 رابط لم الشمل والتعديل على استمارات التقديم لقرعة الحج عبر منصة بوابة أور للخدمات الالكترونية الحكومية.