وزير الموارد يصدر 3 توجيهات تخص الإرواء في بلد والدجيل

وذكرت في بيان ورد لـ ، أن “ زار قضاء بلد والتقى شيوخ ووجهاء القضاء بحضور نائب محافظ وقائممقام القضاء ومديري الدوائر، حيث استمع إلى أبرز المشكلاتالمتعلقة بواقع الإرواء”.وأضافت أن “الوزير وجه بإيجاد حلول فنية لمعالجة ارتفاع مناسيب المياه الجوفية في محطة بزل بلد الحديثة، ورفع السيفون المصمم على قناة بلد الحديثة واستبداله بمنفذ صدر مبوب لتحسين انسيابية المياه، فضلاً عن تحويل مبزل (ND-18) إلى مبزل أنبوبي مغلف للحد من الأضرار والتلوث”.وتابع البيان أن “التميمي زار أيضاً قضاء ، وعقد اجتماعاً مع قائممقام القضاء وشيوخ العشائر ومديري الدوائر، حيث وجه بتبطين جدول الغربي للحد من الضائعات المائية، وإصلاح الآليات التابعة للدوائر المختصة، إضافة إلى تجهيز القضاء بآليات حديثة ومتخصصة لتطهير الجداول والمبازل”.وأكدت الوزارة أن "الزيارة تأتي ضمن متابعة واقع المنظومات الإروائية في ، والعمل على تنفيذ معالجات فنية تسهم في تحسين ورفع كفاءة توزيع المياه".