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تطورات نوعية ونهضة غير مسبوقة.. وزارة الاعمار تدخل العراق بعصر العمران

محليات

2025-01-20 | 10:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تطورات نوعية ونهضة غير مسبوقة.. وزارة الاعمار تدخل العراق بعصر العمران
1,209 مشاهدة

السومرية نيوز ـ محلي
عانى العراق خلال الفترة السابقة من نقص حاد بالمشاريع والبنى التحتية المتطورة في عموم المحافظات، الا ان ما نشهده الان من طفرة عمرانية وخدمية في العاصمة بغداد والمحافظات من ناحية المشاريع تكاد تكون تاريخية بالنظر الى الواقع السابق، زخم افتتاح المشاريع بحسب الخطط التي وضعتها وزارة الاعمار تتحدث عنه لغة الأرقام، بحسب مراحل العمل.

بنكين ريكاني، ربما كان من بين اعلى الوزراء بإنجاز الاعمال خلال والدليل ما تشهده العاصمة من نقلة نوعية بمشاريع فك الاختناقات المرورية بالمرحلة الأولى والثانية، فضلا عن المشاريع الخدمية التي شملت جميع مناطق العاصمة التي كان اغلبها محروما من ابسط انواع الخدمات.
 
*اتمتة المشاريع
 
حققت وزارة الاعمار تقدم في أتمتة إجراءات الأداء المؤسسي، واستحداث قسم السيطرة النوعية لإجراء الفحوص العشوائية لضمان جودة المشاريع لأول مرة بتاريخ الوزارة، بالإضافة، إلى استقطاب مهندسين شباب لتدريبهم عمليا، وتبني مشاريع استراتيجية مهمة مثل مركز بيانات الأراضي.
 
*موقف البرلمان
 
من جانبها، أشادت رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية ليلى التميمي بأداء وزارة الإعمار، مؤكدة تفوقها في تنفيذ البرنامج الحكومي ودورها الكبير في توفير فرص العمل للشباب العاملين في مشاريعها.
 
*الانفتاح الخارجي
 
واتجهت الوزارة الى توقيع العديد من مذكرات تفاهم بين وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة / المديرية العامة للماء وشركة (IHS) الاستشارية البريطانية، في مجال تقديم دراسات تجريبية لاتفاقية المياه الشاملة، وقعها عن الوزارة مدير عام المديرية المهندس عمار المالكي.
 
*مشاريع المحافظات
 
أعلنت الوزارة عن اعدادها مشاريع طرق حلقية في مدن مثل الموصل، الكوت، والناصرية، لكن الأولوية الآن تعطى للعاصمة بغداد، نظرا لما تشهده من زحامات مرورية كبيرة، فهي تعد نقطة مركزية لحركة السيارات بين الشمال والجنوب، وبين الشرق والغرب.
 
ومن المشاريع التي أطلقت في المحافظات هي، مشروع محطة معالجة مجاري قضاء الهندية في محافظة كربلاء المقدسة الذي سيخدم ما يقارب (110) الف نسمة، و مشروع مجاري الدجيل بمحافظة صلاح الدين، الذي تجاوز 90% من نسب إنجازه بطاقة 18ألف 300 متر مكعب باليوم، فضلا عن مشروع ماء النجف الأشرف – الكوفة حيث يعمل على تغذية اكثر من 800 الف نسمة من سكان المحافظة، واطلق ريكاني أكبر حزمة مشاريع في محافظة الديوانية بواقع 12 مشروعا خدميا.
 
*تأهيل الطرق الخارجية ومداخل المحافظات
 
وانجزت وزارة الإعمار (80)% من مشروع تأهيل وصيانة طريق (بغداد - كركوك)، بطول (162) كم ضمن محافظة كركوك، وتأهيل ارتفاع نسب انجاز مشروع توسعة طريق كوت – بغداد الى 65% وبطول الطريق الكلي لممري الذهاب والإياب يبلغ 120كم، وتحقيق مراحل عمل متقدمة وصلت الى (80)% من اعمال مشروع تأهيل مقطع طريق (بغداد - خالص) ضمن محافظة ديالى بطول (64) كم.
 
*المدن السكنية
 
وبشأن انشاء المدن السكنية وإيجاد الحلول للازمة المستمرة، أعلنت الوازرة عن اطلاق عدة مدن "هي مدينة السياب او مدينة النخيل في محافظة البصرة بواقع 120 الف وحدة سكنية، ومدينة الرمادي الجديدة في محافظة الانبار بواقع 60 الف وحدة سكنية، ومدينة بلد الجديدة في محافظة صلاح الدين بواقع 6 الاف وحدة سكنية"، مشيرة الى ان "المدن الجديدة تشمل ايضاً، مدينة المتنبي في محافظة واسط بواقع 70 الف وحدة سكنية، ومدينة السماوة الجديدة في محافظة المثنى بواقع 4 الاف وحدة سكنية، ومدينة المجر الجديدة في محافظة ميسان بواقع 8 الاف وحدة سكنية".
 
 
ووعدت الوزارة بإحالة المجموعة الثانية من المدن في المحافظات الوسطى والجنوبية، وسيتم مراعاة الحاجة السكنية لتلك المحافظات بعد دراسة عدد من المعايير الاقتصادية والاجتماعية في هذه المحافظات.
 
*الزيارة الاربعينية
 
وبحسب توجيهات مكتب رئيس مجلس الوزراء وضمن جهود وزارة الإعمار والإسكان عملت تحت شعار حكومتكم بخدمتكم الخاصة بالزيارة الأربعينية من خلال توفير خدمات حيوية شملت آليات النقل وتوفير مادتي المياه والثلج، بالإضافة إلى توزيع أكياس النفايات لضمان الحفاظ على النظافة في المناطق المخصصة للزائرين.
 
وتوجهت الوزارة أيضا لإنجاز طريق الزائرين الذين يربط العاصمة بغداد بمحافظة كربلاء.
 
*قروض الإسكان
 
عملت الوزارة على تسهيل التقديم على صندوق الاسكان من خلال التحول الى التقديم الالكتروني وانهاء العقبات الروتينية، بالإضافة الى انه تم رفع قروض صندوق الاسكان الى 60 مليون دينار، وتم انجاز 13 ألف معاملة خاصة بالمواطنين، كما تم شمول النواحي والاقضية بالقروض جعل تسديده يكون لمدة 15 عاما.
 
*الجهة التشريعية
 
وأجرى بنكين ريكاني عدة اجتماعات تمخض عنها الاتفاق على إعداد مسودة قانون البناء العراقي الذي يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين، إضافة إلى تشكيل مجلس للبناء يضم جميع الجهات والدوائر المعنية بهذا الموضوع، ليكون نافذة لتوحيد جميع الآليات الخاصة بالبناء، إلى جانب إنشاء موقع إلكتروني خاص بالمدونات.
 
*فك الاختناقات المرورية
 
تتراوح الفترة الزمنية لمشاريع فك الاختناقات المرورية ما بين سنة الى سنة ونصف، هي المدة التي حددتها وزارة الاعمار، موكدة العمل الجاد على إكمال تلك المشاريع قبل الفترات المقررة"، لكافة المشاريع وبالتحديد الحزمة الاولى تشهد وتائر متصاعدة ونسب انجاز متقدمة متحققة على ارض الواقع.
 
وتبلغ مشاريع الحزمة الأولى التي أطلقتها وزارة الاعمار 15 مشرعاً، لفكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.
 
واعلنت الوزارة أيضا ارتفاع وتيرة الاعمال في الحزمة الثانية ستضم 20 مشروعاً بينها الطريق الحلقي الرابع.
 
*الطريق الحلقي
 
وبالإضافة الى مشاريع فك الاختناقات المرورية عملت وزارة الاعمار على المصادقة على مسار مشروع الطريق الحلقي الرابع في بغداد بعد اجراء التعديلات عليه بسبب التجاوزات والتعارضات الكثيرة، وسيتم البدء بتنفيذ المشروع على مراحل بعد توفير التخصيصات، بالنظر الى أهمية المشروع الذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية في بغداد، كونه يؤمن طريقاً يحيطها بمواصفات طرق المرور السريع، مع مسار للنقل العام وطرق خدمية وعدد من الجسور والمجسرات.
 
وسيربط الطريق الحولي الرابع مداخل بغداد بالمدن السكنية الجديدة، بالإضافة إلى ربطه بالطرق الحلقية الأولى والثانية والثالثة، مثل طريق مطار المثنى، وطريق محمد القاسم، وطريق صلاح الدين السريع"، كذلك سيوفر المشروع طريقا محيطا بمواصفات عالية للمرور السريع، مع مسار للنقل العام وطرق خدمية وعدد من الجسور والمجسرات.
 
وأكدت الوزارة في وقت سابق عن وجود "خطة مستقبلية لإنشاء الطريق الحلقي الخامس.
 
كل هذه الإنجازات وأخرى لا تزال على قيد الانشاء تمت بظرف عامين فقط من تولي بنكين ريكاني للوزارة، فكيف سيكون مشهد المشاريع بظل استمرار الأداء المتصاعد للتخطيط والتنفيذ والاشراف المحلي من الوزارة خلال الفترة المقبلة.

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