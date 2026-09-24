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مجلس النواب يرفع جلسته
محليات
2026-09-24 | 10:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
103 شوهد
قرر
مجلس النواب
، اليوم الخميس، رفع جلسته الاعتيادية حتى اشعار اخر.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "
مجلس النواب
قرر رفع جلسته الاعتيادية حتى اشعار اخر".
وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب على توصيات
لجنة الأمر
النيابي رقم (63) لسنة 2026 بشأن التحقيق في أسباب تلوث مياه نهر
دجلة
والوقوف على الجهات المتسببة فيه والإجراءات المتخذة للحد من آثاره، فيما أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الغذاء والدواء.
وأنهى المجلس ايضاً، القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية
العراق
وحكومة
سلطنة عمان
بشأن الاعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، كما أنهى تقرير ومناقشة
مشروع قانون
تصديق معاهدة
الشراكة الاستراتيجية
بين جمهورية العراق والجمهورية الفرنسية.
كما انهى المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية
الأمم المتحدة
بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.
وكان المجلس قد عقد جلسته برئاسة
رئيس المجلس
هيبت الحلبوسي
بحضور 242 نائباً.
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