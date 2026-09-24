مجلس النواب يرفع جلسته

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ ، أن " قرر رفع جلسته الاعتيادية حتى اشعار اخر".وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب على توصيات النيابي رقم (63) لسنة 2026 بشأن التحقيق في أسباب تلوث مياه نهر والوقوف على الجهات المتسببة فيه والإجراءات المتخذة للحد من آثاره، فيما أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الغذاء والدواء.وأنهى المجلس ايضاً، القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية وحكومة بشأن الاعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، كما أنهى تقرير ومناقشة تصديق معاهدة بين جمهورية العراق والجمهورية الفرنسية.كما انهى المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.وكان المجلس قد عقد جلسته برئاسة بحضور 242 نائباً.