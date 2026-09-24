التربية تحدد موعد اعلان نتائج الدراسة الإعدادية للدور الثاني

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "نتائج الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية، الدور الثاني للعام الدراسي 2025–2026، ستعلن قريبا".وأشارت الى انه "للحصول على النتيجة، تابعوا القنوات الرسمية للوزارة حصراً".