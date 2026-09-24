احباط مخطط إرهابي لاستهداف مواقع عسكرية في الأنبار

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنه "نفّذت قوة من فصيل طوارئ الفوج الرابع في اللواء 55 واجبًا أمنيًا وتفتيشياً ضمن قاطع المسؤولية في ، شمل المناطق الصحراوية ذات التضاريس المعقدة جنوب السريع".وتابعت، "خلال تنفيذ الواجب، وبالاعتماد على أجهزة الكشف عن المخلفات الحربية والمعلومات الاستخبارية المتوفرة، تم العثور على عدد من قنابر الهاون وملحقاتها، كانت معدّة للاستخدام ضد الثكنات والمواقع العسكرية".وأكملت، أنه "جرى التعامل مع المواد المضبوطة من قبل الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة وفق السياقات والتعليمات المعتمدة".