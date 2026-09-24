كارثة بيئية.. نائب يدعو الى إعلان حالة طوارئ لمعالجة التلوث في الأنهار

وقال الكلابي في مؤتمر صحفي عقده في ، بحضور وزيري البيئة والموارد المائية وأعضاء اللجنة، إن "ما يحدث من تراكم لمشكلة التلوث التي بدأت صغيرة لكنها أهملت، أدى إلى تحولها إلى مشكلة كبيرة تلتهم آلاف العراقيين يومياً بين المصابين بالعجز الكلوي والسرطان والعديد من الأمراض".وأضاف أن "وجود وزيري الموارد المائية والبيئة في اللجنة أعطى دفعة كبيرة للدخول في تفاصيل معمقة بشأن ملف التلوث"، مبيناً أن "ما كان وما يزال يحدث من رمي ملايين الأمتار المكعبة من المياه الملوثة، التي تصل إلى 10 ملايين متر مكعب، ونحو 6 ملايين متر مكعب في تُرمى في ومن ثم إلى نهر ، يمثل ".وأشار إلى أن "اللجنة طلبت من الحكومة "إعلان حالة الطوارئ المائية، بما يؤدي إلى تشكيل حملة وطنية لمعالجة التلوث في نهري دجلة والفرات والأنهر الأخرى، من خلال استنفار الجهد الخدمي والإداري والأمني والعسكري وجميع المؤسسات".وأوضح أن "الحملة أُطلق عليها اسم "القضاء على البطيء"، مبيناً أنها "تهدف إلى استنهاض العراقيين والأحزاب والفعاليات المجتمعية والإعلام العراقي لتحقيق نتائج كبيرة في معالجة هذا الملف، كما تحقق الانتصار على الإرهاب".وأكد الكلابي أن "التوصيات حصلت على دعم وتصويت مطلق من مجلس النواب، بحضور وزيري البيئة والموارد المائية للتصويت على التقرير"، لافتاً إلى أن "التقارير ستكون على بعد عودته إلى أرض الوطن".