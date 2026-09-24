1568 مذكرة قبض ضمن عملية "ظل العدالة" بعموم العراق

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ ، انه "ضمن استراتيجية جهاز العراقي في إنفاذ مذكرات القبض القضائية وملاحقة المطلوبين، نفذت مفارز الجهاز (1568) مذكرة قبض قضائية في وعموم المحافظات، ضمن عملية (ظل العدالة) التي استندت إلى جهد أمني واستخباري واسع للوصول إلى المطلوبين للقضاء".واوضح البيان ان "العملية شملت مطلوبين بقضايا متعددة، أبرزهم: (54) متهماً بقضايا الإرهاب، و(194) بقضايا ، و(553) بقضايا الابتزاز والتهديد، و(195) بقضايا النصب والاحتيال، و(54) متهماً بالترويج لحزب البعث المحظور".واضاف البيان ان "عملية (ظل العدالة) جرت بإشراف ومتابعة مباشرة من ، وبالتنسيق مع قضاة الجهاز المختصين في بغداد والمحافظات، وتضمنت تحديد أماكن وجود المطلوبين وتعقب تحركاتهم وتنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحقهم، وفق الإجراءات القانونية والأصولية".وتابع البيان انه "مع استكمال عملية (ظل العدالة) لأهدافها، يؤكد الوطني العراقي أن ملاحقة المطلوبين مستمرة، وأن تنفيذ مذكرات القبض القضائية سيبقى ضمن واجبات الجهاز، وصولاً إلى جميعهم وإحالتهم إلى القضاء المختص وفق القانون".