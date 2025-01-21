ما خلفه حريق الشارع الأمريكي في الكاظمية (صور)

نيوز – محلي

تسبب الحريق الذي اندلع امس في محال بالشارع الأمريكي بمنطقة الكاظمية شمالي .

وبحسب مواطنون من المنطقة فان الحريق تسبب بخسائر تقدر بالمليارات، فيما لم يستبعدوا ان يكون بفعل فاعل.

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق، باندلاع حريق داخل مجمع تجاري في الكاظمية شمالي .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "اندلع حادث حريق كبير داخل مجمع للأدوات الاحتياطية في مدينة الكاظمية".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني استنفرت لاخماد الحادث"، مشيرا الى ان "المعلومات الأولية تشير الى ان اسباب الحادث نتيجة تماس كهربائي".