"الجاموس" يتسبب بحادث سير مروع في صلاح الدين

أفاد مصدر محلي، مساء الأربعاء، بمصرع وإصابة آخر بحادث سير مروع في محافظة .​

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "مواطنا لقي مصرعه وأصيب آخر اثر حادث سير على الطريق الرابط بين سامراء وقضاء الدور".

وأضاف المصدر أن "الحادث وقع بسبب الجاموس".