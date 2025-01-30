انتحار شاب في كركوك

أفاد مصدر أمني، بانتحار شاب في محافظة .

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وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "شابا من منطقة بنجه علي أقدم على الانتحار بإطلاق النار على رأسه".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".