رصد تلوث بيئي كثيف في بغداد.. ما سببه؟

وذكرت الشرطة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "بموجب توجيهات بشأن رصد مصادر الانبعاث والتلوث البيئي، وبإشراف ومتابعة مدير عام الدفاع المدني، اللواء الحقوقي علك، ومدير شرطة البيئة، اللواء صالح، تم تنفيذ عمليات الرصد البيئي ضمن نطاق مسؤولية مركز شرطة بيئة بغداد/الكرخ".وأشارت الى انه "لوحظ وجود انبعاث كثيف جداً من مدخنة محطة كهرباء الدورة الحرارية، وتم الاتصال الفوري بمدير بيئة وتشكيل فريق بين المركز ومديرية البيئة"، مبينة، أنه "تم اجراء كشف بيئي مشترك على المحطة أعلاه وتثبيت الملاحظات على استمارة الكشف".وبينت أنه "تم الاستفسار من مدير قسم التشغيل ووضح ان سبب الانبعاث هو قدم المحطة حيث تم انشاؤها منذ عام 1965 وتعمل بدون فلاتر وبالوقود الثقيل (لجدوى اقتصادية) ولايمكن اضافة فلاتر لها لأسباب هندسية وتصميمية ومحالة للاستثمار لإعادة تأهيلها منذ (4) سنوات ولم يتم المباشرة لحد الان".