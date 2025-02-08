اقتصادي: مصفى كربلاء يسبب خسائر سنوية تصل إلى مليار دولار

وقال حنتوش في حديث لبرنامج "عشرين" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "المصفى يواجه مشكلة في العثور على النفط المناسب لتكريره، ما يزيد من حجم الخسائر السنوية التي قد تصل إلى مليار دولار".ودعا حنتوش، إلى "تحويل النفطية إلى استثمارية لضمان كفاءتها وتقليل الأعباء المالية"، مشددًا على "ضرورة مراجعة الآليات الحالية لإدارة قطاع التكرير في العراق".وفي سياق آخر، وصف حنتوش الحديث عن تحويل متنزه إلى مجمعات سكنية بأنه "من سابع المستحيلات"، كما أشار إلى أن "بعض المتنفذين استغلوا انفصال بعض النوادي عن للاستيلاء عليها".