بالحرق والذبح.. محاولة انتحار شابين في بغداد

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمحاولة انتحار شابين في بسبب مشاكل عائلية.

وقال المصدر لـ نيوز، ان "شابا تولد 2001 حاول الانتحار عبر ذبح نفسه بالة حادة داخل منزله في منطقة باب المعظم وسط بغداد"، مبينا ان "تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف انه "بحسب المعلومات فأن الشاب يعاني من مشاكل عائلية".

وتابع ان "شابا اخر تولد 1995 اقدم على محاولة الانتحار بواسطة حرق نفسه مستخدما مادة النفط داخل منزله ضمن منطقة التجاوز في معسكر وسط بغداد".

وبين ان "الشاب يعاني من مشاكل عائلية أيضا".