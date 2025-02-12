النجف تقرر تعطيل الدوام يوم غد

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ نيوز، أن "مجلس محافظة قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المصادف ١٣-٢-٢٠٢٥ بمناسبة النصف من ذكرى ولادة الامام (عجل الله فرجه الشريف)".واستثنى القرار "الدوائر الامنية والخدمية".